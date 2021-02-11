سعر الدولار اليوم الخميس 11-2-2021 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم، وفي إطار اهتمام المواطنين بأسعار العملة الخضراء التي يؤثر على مختلف أسعار السلع، تستعرض «الوطن» سعر الدولار في مختلف البنوك الحكومية والخاصة مثل المصرف المتحد وبنك قناة السويس وبنك مصر، اليوم الخميس 11 فبراير، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدرهم الإماراتي

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 11 فبراير الحالي، في بنك الإسكندرية، 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 11 فبراير الحالي، نحو 21.54 جنيه للشراء و21.76 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي بنك قناة السويس سجل 21.56 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري، سجل 21.57 جنيه للشراء، و21.76 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 21.49 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 11 فبراير الحالي، نحو 18.87 جنيها للشراء، و19.05 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك مصر سجل 18.90 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري، نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 18.87 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

كما سعر الريال السعودي في بداية تعاملات الخميس 11 فبراير الحالي، بسعر 4.01 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وفي بنك مصر سجل نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما سجّل في بنك قناة السويس نحو 4.06 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.