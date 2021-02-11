إزاي تنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى؟.. الشروط والمستندات المطلوبة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، وهي حرية الانتقال من محافظة إلى أخرى، ووضعت الوزارة بعض الشروط الواجب توافرها في النقل، والمستندات المطلوبة لعملية النقل، وذلك من خلال بوابة «مصر الرقمية» التابعة للحكومة المصرية أو عن طريق «دعم مصر».

المستندات المطلوبة

1- البطاقة الذكية.

2- المستند الدال على تغيير عنوان السكن.

إجراءات طالب الخدمة

خطوة 1: طلب الموافقة من مكتب التموين التابع للمواطن.

خطوة 2: تقديم طلب لمكتب التموين الذي يرغب في النقل له.

يجب على المواطن تنفيذ الآتي:

• الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة.

• الخطوات التنفيذية:

1- إدخال المواطن بإدخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها ويتمّ الضغط على خانة دخول ليظهر الآتي:-

2- ظهور اسم أحد أفراد البطاقة والمطلوب إدخال الرقم القومي الخاص بهذا المستفيد.

3- إدخال رقم الموبايل المقبول على البطاقة المسجل مسبقًا ويظهر منه آخر ثلاثة أرقام.

4- تظهر بيانات البطاقة التموينية والرقم القومي واسم أحد المستفيدين والمحافظة التابع لها، وحالة البطاقة التموينية، ويختار المواطن المحافظة والإدارة والمكتب والتاجر.

5- يتمّ إرسال (كود تحقق) على الهاتف المحمول الخاص بالمواطن، وعلى المواطن كتابة (كود التحقق) المرسل له في شاشة التسجيل الخاصة.

6- يتمّ كتابة كود التحقق المرسل على رقم المحمول المقبول في مدة لا تزيد على 3 دقائق، وسيتمّ خصم جنيه واحد من الدعم المقدم للمواطن، وفي حالة الموافقة يتمّ الضغط على خانة إرسال.

7- في حالة انتهاء المدة المتاحة لكتابة (رقم التحقق) ولم يتمكّن المواطن من إدخال (كود التحقق) يمكن للمواطن الضغط على إرسال (كود التحقق) مرة أخرى وإدخاله.

8- في حالة أنَّ البيانات المدخله صحيحة، يحب الضغط على نقل من محافظة إلى أخرى للتفعيل.