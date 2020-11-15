خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى إلكترونيا

أتاحت وزارة التموين، خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى من خلال بوابة "مصر الرقمية"، التي تقدم خدمات متنوعة للجمهور من تفعيل بطاقة التموين وضم أفراد الأسرة أو الفصل الاجتماعي والنقل من محافظة لأخرى وإصدار بطاقة جديدة، وبدل فاقد وتالف للبطاقة، لتيسير تلك الخدمات على الجمهور وتقديمها بشكل إلكتروني.

وترصد "الوطن" الخطوات المطلوبة لنقل بطاقة التموين، من محافظة إلى أخرى، يمكن تتبع الخطوات التالية:

- فتح بوابة مصر الرقمية، واختيار خانة خدمات التموين.

-الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

- الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.

- يجري عرض بيانات البطاقة.

- يمكنك الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على الأيقونة.

- ثم اضغط على مربع اختيار حال الموافقة على الشروط والأحكام.

- بعدها اضغط على خانة "التالي".

- اختر المحافظة الجديدة من قائمة المحافظة.

- حدد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقا للمحافظة الجديدة.

- سيجري عرض أكثر من بدال وفقا للبيانات التي أدخلتها.

- اضغط خانة اختر على اسم البدال الذي تريده.

- اضغط على "التالي"، وبعدها سيجري عرض كل البيانات التي قمت بإدخالها للمراجعة.

- بالإمكان تعديل أي بيانات بالضغط على تعديل ثم اختر التالي.

- ستظهر رسالة تم إرسال طلبك بنجاح.

- يمكنك تتبع الطلب بالضغط على خانة "تتبع الطلب" أوالعودة للصفحة الرئيسية بالضغط على "الرئيسية".

وكانت أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة الحكومة الإلكترونية، وهي: الاستدلال، الاستعلام، عدم الالتباس، ومستخرج رسمي، وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر الجاري، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على الخدمات.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ العمل جار لإنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية، يضم بيانات المنشآت الصناعية والتجارية، موضحا أنّ ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي الذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من الإمكانيات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، إذ إنّ إتاحة السجل التجاري إلكترونيا، يوفر في الوقت والتكلفة، وذلك يأتي في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات كافة.