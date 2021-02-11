فريق مصري بأمريكا يسجل أول بحث علمي عن خطورة «ملء سد النهضة»

نجح فريق بحثي مصري في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بإشراف الدكتور هشام العسكري، بإنجاز كبير، وهو قبول الورقة البحثية الخاصة بملء سد النهضة الإثيوبي، في مجلة «Tier 1 Remote Sensing Journal» الأمريكية.

ولغير المتخصصين في البحث العلمي، يشير إلى أن البحث فني متخصص تم الاعتراف به وقبوله والموافقة عليه من الناحية العلمية، من قبل أهم مختصين وبالتالي تم اعتماده والموافقة على نشره.

ولأن السد وقضية المياه مسألة حياة لمصر، لابد أن يكون لدينا تواجد في المعركة العلمية الفنية المتخصصة، وهذا يعزز موقفنا في المنطقة، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار لها اثناء حواره مع الاعلامي عمر اديب، عندما تحدث عن المسار التفاوضي ويؤكد وجهة نظر وزارة الري والموارد المائية، التي تدافع عن حق مصر في اعتراضها علي استكمال مراحل السد الإثيوبي.

وقد أشار الرئيس، إلى أن مشروع تبطين الترع كان من الممكن أن يأخذ وقتًا من 10 لـ15 سنة، «لو قدر يخلص في سنتين التمويل موجود، إحنا شغالين على عدة محاور، نحاول نخفض حجم الفاقد من المياه في مصر للاستفادة بيه وإعادة تدويره، طول ما أنتم كده مع بعض، وثابتين، سنصل لنتيجة بالتفاوض والصبر والثبات وطول البال في ملف السد الإثيوبي».

وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن ما شهدناه على مدى السنوات الماضية من صعوبة في التوصل إلى اتفاق بسبب عزوف الجانب الإثيوبي عن التوقيع على اتفاق طرح في واشنطن، وتنازلت فيه مصر كثيرًا لمراعاتها للشواغل الإثيوبية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر اثبتت وجود هذه الإرادة من خلال توقيعها على اتفاق واشنطن، وطرحها في وقت ما بأن تُوكل هذا الأمر كاملا للبنك الدولي ومتخصصين، وقبولها المسبق لما تسفر عنه دراسات البنك دون مراجعة، بينما رفض الجانب الآخر هذا الطرح.