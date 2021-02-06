السيسي: قلق المصريين من سد النهضة قلق مستحق.. ونقاتل للحفاظ على حقوق مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قلق الكثيرين من السد الإثيوبي، قلق مستحق، «نتحرك بشكل تفاوضي ودي عملية أشبه بمقاتلة، إحنا نقاتل بالتفاوض، عشان نحافظ على الأمور ونحافظ على حصة مصر، ونسير حول عدد من الأمور ومسارات مختلفة».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أنه اتخذ على عاتقه إصدار قرار تبطين الترع، «دي من ضمن الإجراءات اللي ممكن نعملها من أجل تقليل حجم الفاقد من المياه».