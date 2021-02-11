ضبط 18 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بأسواق شمال سيناء

شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مديرية التموين، حملات موسعة على الأسواق والمحال التجارية بمدينة العريش، بناءً على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بضبط الأسواق والعمل على محاربة الغلاء.

وأسفرت الحملات عن ضبط وإعدام 18 كيلو أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وتحرير محضري ضبط أغذية منتهية الصلاحية، ومحضري جنحة صحية و6 محاضر للقرار 97.

وتستمر الحملات التموينية على الآسواق بمدينتي الشيخ زويد وبئر العبد، حيث أجرت الإدارة الصحية في الشيخ زويد، تفتيش منطقة سوق الثلاثاء، والعمل على ضبط عدة مخالفات لآغذية منتهية الصلاحية، وحذرت «تموين شمال سيناء» التجار من التلاعب في الآسعار.

من جهة أخرى، أعلنت مديرية تموين شمال سيناء، أن جميع المواد الغذائية متوفرة بشكل طبيعي في نطاق المحافظة، وأن أسعار الخضروات والفاكهة والدجاج والأسماك ثابتة، ولا يوجد نقص في المنتجات والمواد الغذائية بجميع الأسواق، وهناك حملات تقوم بها المديرية لمعرفة المنقوصات والالتقاء مع كبار التجار؛ لتذليل جميع العقبات الخاصة بدخول البضائع، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وديوان عام المحافظة، والجهات المعنية.

وأوضحت مديرية التموين، أن محطات تعبئة الوقود والغاز تعمل بشكل طبيعي، بجانب أفران الخبز، وهناك زيادة في مخزون الدقيق بالمحافظة يكفي لشهرين قادمين، وأن كمية الزيوت والأرز بمنافذ بيع وتوزيع التموين متوفرة ولا يوجد أي نقص في تلك المواد.