تقارير إصابات كورونا تحسم مصير الامتحانات والدراسة

تحسم اللجنة العليا لإدرارة أزمة فيروس كورونا، الشكل النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس أو الجامعات، والاستقرار على آليات استئناف الدراسة في الفصل الدارسي الثاني عقب نهاية الامتحانات، وذلك في اجتماعها المقرر انعقاد يوم السبت أو الأحد المقبل.

ويستعرض اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، تقارير معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، ومعدل الإصابات والوفيات، خاصة مع استقرار أعداد الإصابات اليومية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا الاثنين الماضي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض السيناريوهات المقترحة بشأن استكمال العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى الترتيبات اللازمة من أجل عقد امتحانات التيرم الأول، تمهيدًا لعرض كل ما ناقشته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل بشكل كامل عن كل ما يتعلق بخريطة الفترة المقبلة، سواء تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعدها والجداول الرسمية وآلياتها، إضافة إلى شكل ونمط وإجراءات استكمال الدراسة خلال الفصل الدارسي الثاني، يوم الأحد المقبل.

«شوقي»: لا نية لإلغاء أو تأجيل الامتحانات

وكان «شوقي» أكد أنّه لا نية داخل الوزارة على الإطلاق لإلغاء أو تأجيل امتحانات الفصل الدراسي، وجميع ما يتردد بشأن تأجيلها لشهر مايو المقبل اجتهادات وشائعات لا حقيقة لها، وليست صادرة عن وزارة التربية والتعليم.

ووجّه «شوقي» نصائحه للطلاب في مختلف السنوات الدراسية، بالمذاكرة والمراجعة جيدًا من أجل استعدادهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك باستغلال المصادر والمنصات التعليمية التي قدمتها الوزارة للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.