كيف تحصل على قرض 3 ملايين جنيه من بنك إسكندرية إذا كنت على المعاش؟

في كثير من الأحيان، يضطر العديد من أصحاب المعاشات إلى الاقتراض من البنوك بقيمة مالية كبيرة، وذلك لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياه، سواء كان لإقامة مشروع يستطيع صاحب المعاش من خلاله الحصول دخل شهري يساعده بجانب المعاش، أو لغرض غير ذلك، وتقدم عدد من البنوك القروض الشخصية لمساعدة أصحاب المعاشات.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الحصول على القرض الشخصي بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه لأصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية والشروط والمستندات المطلوبة، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

مزايا القرض الشخصي من بنك الإسكندرية

- مدة سداد القرض الشخصي تصل إلى 12 سنة.

-أسعار عوائد تنافسية مع إمكانية الاختيار بين أسعار متغيرة أو ثابتة.

- يمنح القرض للحاصلين عليه تأمينا مجانيا على الحياة طوال مدة التمويل.

- قيمة التمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه.

الشروط المطلوبة للحصول على القرض الشخصي

- ألا يكون سن طالب القرض قد تعدى سن 65 عاما.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي

- يقدّم طالب القرض صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

- يقدّم طالب المعاش تعهد بتحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية.

- يقدم طلب الحصول على القرض بتقديم إيصال مرافق حديث «كهرباء/ غاز/ مياه»، على أن يكون تم إصداره خلال آخر 3 شهور.

- قد يطلب البنك مستندات إضافية للحصول على القرض الشخصي بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه لأصحاب المعاشات.

وللحصول على القرض، يتجه الراغب في الحصول عليه لأقرب فرع من فروع بنك الإسكندرية وتقديم المستندات المطلوبة مرفقة بالاستمارة الخاصة بتقديم الطلب بعد أن يملأها العميل.