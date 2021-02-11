الصحة تكشف موقف مصر من إصابات كورونا بعد قليل

تعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا مهما بعد قليل بشأن مستجدات فيروس كورونا في القارة الأفريقية، ومن المقرر أن تتحدث الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ممثلة عن مصر، والدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، والبروفيسور بيتر بيوت، مدير كلية لندن للتصحح وطب المناطق المدارية، وأستاذ الصحة العالمية والمستشار الخاص لرئيس المفوضية الأوروبية بشأن كوفيد- 19.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى اليوم.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 610 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف ويمكن تحميله.

وقالت الوزارة إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 171390 حالة من ضمنهم 133331 حالة تم شفاؤها، و9804 حالة وفاة.