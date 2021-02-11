الصحة تفسر زيادة إصابات كورونا أمس.. فتش عن «الاستهتار»

فسّر مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البيان اليومي للوزارة أمس، بوجود حالة من الاستهتار في التعامل مع الفيروس من قبل المواطنين عند رؤية الانخفاض في المنحنى الوبائي بشكل عام: «الناس بتشوف الأعداد قلت بتبدأ تستهر وتقلع الكمامات».

كورونا لسا مكمل ومخلصش للاستهتار بيه

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ «فيروس كورونا لسا منتهاش ومكمل، مش بس في مصر لأ في العالم كله، واللقاح مش الحل السحري، هو كل مهمته تقليل الأعراض الشديدة والحالات الحرجة، ومفيش لقاح بيدي مناعة 100% للجسم».

وأوضح المصدر، أنّه حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم المصافحة والأحضان والقبلات عند اللقاء، سيحدث ما يسمى «ارتداء الأعداد»، أي العودة لزيادة أعداد المصابين، بعد أن شهد المنحنى هبوطا من نهاية يناير وحتى الآن.

الصحة تكسر حاجز الـ600 إصابة أمس بعد استقرار أعداد الإصابات

وسجّلت وزارة الصحة والسكان، أمس، 610 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تنفذها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ويعتبر أمس اليوم الأول الذي شهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بنسبة جرى ملاحظتها من قبل أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بعد أن ظلت الأعداد مستقرة لفترة بين 530 إصابة لـ555 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 233 متعافيا من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى اليوم.