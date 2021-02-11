بالتعاون مع «مصر الخير».. إنشاء وحدة معالجة للمياه بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، توقيع اتفاقية تعاون مشترك ساري لمدة عام بين الجامعة، ومؤسسة مصر الخير؛ لتنفيذ مشروع وحدة معالجة المياه الرمادية بالمدينة الجامعية.

وأشاد الجمال، بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع الفعال والمثمر في دعم الخدمات المجتمعية، وحرصها على تلبية وسد احتياجات الأفراد، ويهدف ذلك إلى توطيد فكرة العمل التطوعي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص الإدارة على تقديم الدعم اللازم، وإتاحة الفرصة للتعاون المشترك مع المؤسسات في تنفيذ عدد من الأنشطة الخيرية والتنموية، والذي تعاظم دورها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

في سياق متصل، استقبلت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد فراج مدير مؤسسة مصر الخير، وأحمد شوقي الكاشف مدير عام العقود بالشئون القانونية بجامعة أسيوط لمناقشة كيفية تفعيل هذه الاتفاقية.

وأشادت غانم، بالتعاون القائم والوطيد مع مؤسسة مصر الخير العريقة، برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس المؤسسة، وأياديها البيضاء في كثير من المجالات داخل وخارج الجامعة، وتم الاتفاق مع مؤسسة مصر الخير على توليها إنشاء وحدة لمعالجة المياه الرمادية بالمبنى (ز) بمدينة الجامعية البنين للجامعة من خلال تعاون الإدارة الهندسية بمؤسسة مصر الخير، وبتمويل من البنك الأهلي، تحت إشراف الشؤون الهندسية للجامعة، مع تدريب المؤسسة المختصين على تشغيلها، على أن تقدم الجامعة التسهيلات اللازمة خلال عملية الإنشاء وتولي مسؤولية إدارة وحدة تحلية المياه.

من جهته، أكد محمد فراج، حرص إدارة الجامعة في تقديم الدعم الكامل للمؤسسة، والمشاركة الفعالة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة؛ لإيجاد حلول للمشكلات المزمنة في مجالات المياه والطاقة.