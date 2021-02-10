جامعة أسيوط تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، انتهاء الجامعةمن استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدا استمرار إدارة الجامعة في اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في تطبيقها داخل جميع القطاعات والإدارات المختلفة بالجامعة، ورصد المخالفين لها، تزامنًا مع استعداد الجامعة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفى سياق متصل ترأس الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب لاجتماع لجنة الإجراءات الاحترازية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها في الثلث الأخير من فبراير الجاري وحتى 31 مارس، بحضور الدكتور سعودي محمد حسن وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتور طارق صلاح الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية.

وأوضح «شحاتة»، أن الاجتماع ناقش ثلاث محاور رئيسية متعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجامعة وقطاع شئون التعليم والطلاب استعداداَ لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وشملت تعقيم وتطهير كافة لجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان وتوفير أجهزة قياس الحرارة مع وجود فريق طلابي من المتطوعين مقسم على البوابات الرئيسة وصالات الامتحانات للمتابعة والتأكد من ارتداء الطلاب الماسكات وتطبيق الإجراءات الاحترازية و توزيع الكحول داخل اللجان ومتابعة أعمال التعقيم و التطهير.

وأشار إلى استمرار تقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجان و تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة ، ومراعاة المسافات التباعدية وتواجد الأطقم الطبية داخل اللجان و عربات الإسعاف عند صالات الامتحانات.