زوجة علي أبوالقاسم لـ«الوطن»: عاهدت ولادي أدافع عن جوزي لآخر نفس

«اليوم ينتهي عذاب نحو 5 أعوام، سيسدل الستار على قضية زوجي، وتظهر براءته من تهمة الاتجار بالمخدرات، سيعود إلى مصر ونربي أبناءنا معا وننسى ما حدث».. كان هذا ما يدور في رأس ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصري علي أبوالقاسم، بأن ينتهي ما عاشته وعانته هي وزوجها وأبنائها، بعد القبض على زوجها في المملكة العربية السعودية، بتهمة الاتجار في المخدرات، وذلك قبل أن يصدر القضاء السعودي حكما عليه اليوم، بتخفيف حكم الإعدام لـ«25 سنة مؤبد»، لتبدأ بعد الحكم فصلا جديدا في قضية زوجها، تخيّلت أنّه سينتهي اليوم.

ما تزال «ابتسام» مقتنعة ببراءة زوجها من قضية الاتجار بالمخدرات، خاصة أنّ محكمة جنايات القاهرة قضت قبل أيام، بالسجن المؤبد على 3 متهمين في قضية زوجها، بعد إدانتهم بتهمة تهريب المخدرات إلى خارج البلاد، و«دسّها» للمهندس علي أبوالقاسم.

في تصريح مقتصب لم يخل من خوف وقلق وإصرار على استكمال طريقها لإثبات براءة زوجها، قالت ابتسام لـ«الوطن»: «عاهدت ولادي وجوزي أدافع عنه لحد آخر نفس، أنا مكملة في نفس طريقي».

واليوم الخميس، أسدلت محكمة «تبوك» الجزائية في المملكة العربية السعودية، الستار على قضية المهندس المصري علي أبوالقاسم، بتخفيف حكم الإعدام الذي صدر بحقه في العام 2017، ليكون «25 سنة مؤبد»، لإدانته في قضية اتجار بالمخدرات.

وتعود القضية إلى العام 2016، حيث ألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصري علي أبوالقاسم، بعد تسلمه «معدة» تحوي أقراصا مخدرة قادمة من مصر، خلال عمله بإحدى شركات المقاولات في الجمارك السعودية.

ومع صدور الحكم بالإعدام عليه في العام 2017، استجابت السلطات المصرية لنداءات مواقع التواصل الاجتماعي واستغاثة زوجته، وتدخلت لوقف تنفيذ حكم الإعدام بالتعاون مع الجانب السعودي، لحين النظر في تطورات التحقيق والمحاكمة في القضية بمصر.

وقبل أيام، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على 3 متهمين في القضية بتهمة الاتجار بالمخدرات وتهريبها إلى خارج البلاد، ودسّها للمهندس علي أبوالقاسم، كما برأت محكمة جنايات القاهرة 3 متهمين آخرين وجهت لهم نفس الاتهامات، في وقت اعتقد فيه البعض أنّه حال أخذ القضاء السعودي بالحكم، فهذا دليل على براءة المهندس المصري.