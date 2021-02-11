إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية بتكلفة 679 مليون جنيه بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 7 مدارس بمركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 57 مليون و700 ألف جنيه.

وأكد غراب، في بيان له، اليوم، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة قطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب حرصا على مستقبلهم.

وأضاف أنه جارِ تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة لإضافة 1546 فصلًا جديدًا بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه بنطاق المحافظة، وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وشدد المحافظ، على مدير هيئة الأبنية التعليمية، على إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة الأعمال طبقًا للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض والأوبئة.

من جهته، أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إلى أنه جارِ الانتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 7 مدارس بنطاق مركز ومدينة أبو كبير؛ لتوفير 136 فصلًا وبتكلفة 57 مليون و700 ألف جنيه، حيث شملت إنشاء جديد لمدرسة المشاعلة الثانوية الصناعية لإضافة 15 فصلًا دراسيًا بتكلفة 18 مليون و400 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة أبو جويفل للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلًا جديدًا بتكلفة 7 ملايين جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة مجدي السيد نور الابتدائية لإضافة 24 فصلًا بتكلفة 7 ملايين و400 ألف جنيه.

وأوضح أنه جارِ الانتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة المقدم خالد أحمد الدولتلي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلًا جديدًا بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وأعمال الإحلال الكلي لمدرسة أبو كبير الثانوية بنين لإضافة 39 فصلًا بتكلفة 9 ملايين و700 ألف جنيه، وأعمال الإحلال الجزئي لمدرسة طوخ الابتدائية الجديدة لإضافة 22 فصلًا بتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه، وتوسعة 14 فصلًا بمدرسة أبو مليحة الرسمية للغات بتكلفة 4 ملايين جنيه.