عقد المؤتمر الدولي لقسم علاج الأورام بجامعة أسيوط نهاية فبراير

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن انعقاد المؤتمر الدولي الثاني عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي، بنهاية شهر فبراير الجاري، في الفترة من 24 إلى26 فبراير، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشار رئيس جامعة أسيوط، في تصريح له، اليوم، إلى أن مؤتمر قسم علاج الأورام يُعد من المؤتمرات الطبية الناجحة والمميزة التي تطلقها جامعة أسيوط سنوياً ويمثل فرصة متميزة لإلقاء الضوء على أحدث الدراسات والأبحاث الطبية التى تعمل على تحقيق نسب أعلى من الشفاء وتطوير الخدمة العلاجية والتشخيصية فى مجال طب الأورام .

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر سيجريعقده لأول مرة عن طريق تقديم محاضرات أون لاين عبر التطبيقات الإلكترونية ورؤساء الجلسات العلمية فقط والمتحدثين ومن المقرر أن يتضمن عددا من المحاضرات العلمية والورش العملية المتخصصة فى هذا المجال ضمن مساعى استكمال النشاط العلمى رغم ظروف الجائحة .

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المؤتمر يشهد مشاركة إلكترونية لعدد من كبار الأستاذة المتخصصين فى مجال طب الأورام من دول إنجلترا والهند وألمانيا وأمريكا وفرنسا والسعودية والأمارات والأردن ولبنان وذلك بالتعاون مع جمعيات القصر العيني للأورام والمعهد القومي للأورام وجمعية أمراض الدم وجمعية أمراض الدم وجمعية سرطان الكبد المصرية .

وأشار الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب ورئيس المؤتمر، أنه من المقرر مناقشة موضوعات تتعلق بتعديل بروتوكولات العلاج في ظل جائحة كورونا بالإعتماد علي الأدوية الحديثة التي تؤخذ عن طريق الفم من أجل تخفيض عدد المترددين على المستشفيات و أيضا تشجيع تواصل المرضي عن طريق الانترنت ووسائل الإتصالات الأخرى، وكذلك مناقشة دور العلاج المناعي في تحسين نتائج العلاج وإطالة فترة عدم إرتجاع الورم وتحسين معدل الحياة من خلال تحفيز الجهاز المناعي للجسم .

وأضاف شحاتة أن المؤتمر يناقش هذا العام دور العلاج الموجه في سرطان الرئة والجهاز الهضمي والكلي والمثانة ، من خلال استعراض ما تم نشره من أبحاث جديدة خلال العام الماضي 2020 وإمكانية تعديل البروتوكولات الخاصة بالعلاج، لافتا إلى عقد جلسة من العلاج الإشعاعي الحديث وكيفية الحصول علي علاج مثالي يؤثر علي المرض فقط ويعمل على حماية جميع الأنسجة السليمة الأخرى.