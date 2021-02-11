تعرف على موعد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة لها

تستعد قناة «dmc»، لعرض تجربة مسرحية جديدة، من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة المُقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

العرض المسرحي المُرتقب عرضه عبر قناة «dmc»، يحمل اسم «اللوكاندة»، وهو من إنتاج سينرجي، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي.

فكرة جديدة

وكان حرص عددًا كبيرًا من الفنانين، على حضور عرض «اللوكاندة» من داخل المسرح، منهم الفنان مصطفى خاطر، والذي أشاد بفكرة العرض وأداء الممثلين، حيث كتب عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «اتفرجت على مسرحية اللوكاندة بطولة أستاذ أشرف وحمدي ويزو وإبرام ودياب ونورهان منصور اللي كانت مفاجاة بالنسبة لي، والحقيقة استمتعت جدا جدا ودايما أستاذ أشرف بيعمل أفكار جديدة وجميلة وفكرة سيت كوم على خشبة المسرح فكرة ممتازة وعملية جدا ومستني اتفرج عليها كلها لما تتذاع إن شاء الله».

وتابع: «كمان في المسرحية مجموعة ممتازة من الشباب الموهوبين وبجد أستاذ أشرف كشاف مواهب جامد جدا لأنهم ممتازين ودمهم خفيف جدا، مشروع لازم تروحوا تتفرجوا عليه في مسرح الريحاني شارع عماد الدين وسط البلد».

«اللوكاندة»

«اللوكاندة» عبارة عن سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب «اللوكاندة» التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.

«اللوكاندة» من بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور، وأحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، محمد عصام، وشريف حسني.

«اللوكاندة» من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبدالباقي، والإشراف العام عمرو كمال، ومنتج فني فتحي إسماعيل.