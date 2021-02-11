طرق الاستعلام عن وحدات «الإسكان»: أسهلها الاتصال هاتفيا

تتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمات عدة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها الوزارة والصندوق من حين لآخر.

وتختلف تلك الوحدات السكنية من حيث المساحة والأسعار، ولكنها في كثير من الأحيان، تتشابه من حيث الشروط ونظام السداد.

ومن ضمن تلك الخدمات، وفر صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، 3 طرق للاستعلام، تسهيلًا على العملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية، في عملية البحث والمتابعة الدورية لأوراق الحجز.

وتتمثل طرق الاستعلام عن طلب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، في 3 طرق، وفقًا لما نشره الصندوق على الصفحة الرسمية له بالموقع الإلكتروني:

أولًا: الاستعلام إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.mff.gov.eg، باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

ثانيًا: الاستعلام هاتفيًا عن طريق أرقام الخط الساخن، وهي «1188 أو 5777» من أي تليفون أرضي، و«090071117» من أي خط أرضي، وتعمل تلك الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساء.

ثالثًا: الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي يمكن إرسال جميع الاستفسارات عليها، ومن ثم تلقي الإجابة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتسلم تلك الوحدات السكنية، خلال مدة 3 سنوات، وذلك من موعد الإعلان عن الطرح، وتطرح وزارة الإسكان تلك الوحدات بشروط معينة، والتى يجب توفرها لدى المواطن الراغب في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، كما تتيح الوزارة نظام سداد يسمح بتقسيط باقى ثمن الوحدة السكنية لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وفي أحيانٍ كثيرة، لا يحالف الحظ جميع المتقدمين لحجز وحدة سكنية، فهناك عدد لم يحصل على وحدة سكنية ضمن الطرح، نتيجة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات السكنية المطروحة، لذلك أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إمكانية استرداد مقدم الحجز، للمواطنين الذين لم يحصلوا على وحدة ضمن الطرح.