قرارات مهمة يعلنها وزير التعليم في 14 فبراير.. بينها «مصير الامتحانات»

3 أيام فقط تفصل أولياء الأمور والطلاب بالسنوات والمراحل الدراسية المختلفة، عن معرفة التفاصيل الكاملة التي تتعلق بمصير وموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وآلية استكمال العام الدراسي خلال التيرم الثاني في ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، قال إنّه سيتم الكشف عن جميع التفاصيل بشأن الفترة ما بعد انتهاء إجازة نصف العام في 20 فبراير الحالي، سواء المتعلقة بالامتحانات أو الدراسة، وذلك عن طريق إعلان رسمي خلال يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير.

وترصد السطور التالية أبرز القرارات التي سيتم الإعلان عنها من خلال وزير التعليم، كما يلي:

إلغاء أو تأجيل امتحانات نصف العام

أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة لا تفكر على الإطلاق في إلغاء امتحانات نصف العام أو تأجيلها نهائيًا، وكل ما يتردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد اجتهادات وشائعات غير حقيقية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد المصدر أنّه من المُرجح عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد نهاية إجازة منتصف العام الدراسي في 20 فبراير، لسنوات النقل وطلاب الشهادة الإعدادية، على أن يخوض الطلاب الامتحانات داخل لجان بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

تفاصيل استكمال الدراسة خلال التيرم الثاني

أوضح المصدر أنّ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي سيتم استكماله مهما كانت الظروف، ومن المرجح أن يبدأ التيرم الثاني خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل، وتحديدًا بعد انتهاء امتحانات نصف العام.

عودة الطلاب إلى المدارس

وأشار المصدر إلى أنّ الوزارة لا تزال تدرس حاليًا عودة الطلاب مرة أخرى إلى المدارس أو استكمال الدراسة عن طريق نظام التعليم عن بُعد «أون لاين»، وهناك اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا سيتحدد على أساسها العديد من التفاصيل الخاصة بالامتحانات وطريقة استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.