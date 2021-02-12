تعرف على قيمة الإعانات التي تقدمها التضامن للأسر الأكثر احتياجا

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي طلب الحصول على إعانات شهرية، لضمان الاستقرار للأسر الفقيرة، ومحاولة من الوزارة لمساعدة هذه الأسر، وذلك بعد قيام وزارة التضامن بعمل بحث عن الأسرة المتقدمة بطلب الإعانات الشهرية، وإذا ثبت صحة الطلب يتم صرف هذه الإعانات بشكل سريع ومباشر.

ويرصد التقرير التالي قيمة الإعانات والإجراءات المطلوبة:

قيمة الإعانات:

1- إعانة زواج اليتيمات الفقيرات: 1500 جنيه

2- الإعانة الشهرية للطلاب الأولى بالرعاية: 200 جنيه شهرياً

3- إعانة زواج الفقيرات: 1500 جنيه

4- إعانة الوفاة للعاملين بالوزارة: 2000 جنيه

5- إعانة مساعدة الفقراء والمساكين والمرضى والأرامل والمطلقات وكبار السن للأكثر احتياجاً، 400 جنيه تصرف كل 3 شهور

المستندات المطلوبة

طلب إعانة مريض

1- تقرير طبي موقع ومختوم من أي مستشفى حكومي (لابد أن يكون التقرير حديث)

2- صورة بطاقة الرقم القومي

3- مفردات مرتب

4- طلب من الإدارة عليه تاريخ التعيين موجه لإدارة البرطلب إعانة زوج / أرملة / مطلقة

1- صورة بطاقة الرقم القومي

2- وثيقة الزواج / الطلاق /شهادة الوفاة

3- بيان بعدم وجود حيازة أو مباني

4- بحث اجتماعي من إدارة الشؤون الاجتماعية

5- للأرملة: بيان لشهادات الميلاد للأبناء

شروط الحصول على الخدمة

الحالات الآتية: المرض، الأرامل والمطلقات ذوات الأبناء، زواج الفتيات للمرة الأولى للأهالي، دفن الموتى من فقراء المسلمين، طلبة الجامعات والمعاهد العليا، فقراء المسلمين، زواج العامل أو العاملة بالوزارة أو من يعول من بناته للمرة الأولى

إجراءات طالب الخدمة

خطوة 1: إحضار تقرير طبي من مستشفى حكومي

خطوة 2: تقديم الأوراق للدراسة

خطوة 3: تقديم طلب لإدارة البر

خطوة 4: استلام الخدمة