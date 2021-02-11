مصر الخير توقع برتوكولا لتنفيذ برنامج الكشف المبكر وعلاج أورام الثدي

وقعت مؤسسة مصر الخير، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الدكتور شريف عمر لعلاج الأورام، لتنفيذ برنامج مجتمعي للوقایة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي، والتعاون في تطویر وتفعيل وإنجاح برنامج وقایة 16187 والذي بدأته مؤسسة شریف عمر لعالج الأورام في 19 أكتوبر 2019.

وقالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إنّ سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان انتشارًا بعد سرطان الكبد، ويمثل خطورة كبيرة على حياة المريض، مشيرة إلى أنّ التعاون المشترك مع مؤسسة الدكتور شريف عمر، تستهدف التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، موضحة أنّ المؤسسة ستتولى جمع التبرعات وعمل البحث الاجتماعي للحالات للتأكد من استحقاقها للخدمة.

وأشارت إلى أنّ مؤسسة الدكتور شريف عمر لعلاج الأورام، ستتولى تقديم الخدمات الطبية، التي تتضمن عمل توعية صحية عن طريق الخط الساخن، وعمل الفحوصات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية اللاحقة للكشف المطلوب للحالات سواء كان كيماوي أو إشعاعي أو تدخل جراحي بأسعار مناسبة.

وأكدت رئيس قطاع الصحة أنّ دعم مؤسسة الدكتور شريف عمر، يأتي في إطار برنامج دعم الكيانات الطبية داخل مؤسسة مصر الخير، حيث تم دعم أكثر من 60 كيانا طبيا مصريا.

وقال الدكتور عمر شريف عمر نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام، إنّ مؤسسة شریف عمر لعالج الأورام مؤسسة أهلية غير هادفة للربح ومشهرة برقم 3498 لسنة 2017، وهي مؤسسة وليدة من الجمعية الطبية الخيریة بفاقوس، أسسها الأستاذ الدكتور شریف عمر عام 1987 ومشهرة برقم 669 لسنة 1987 والمالكة لمركز فاقوس لعالج الأورام، وجرى تأسيسها عام 1990 وبدأ نشاطه عام 1992 وتم توسعته عام 2014 ویقدم خدمة مجتمعية وتوعویة وتشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضي الأورام، وخصوصًا سرطان الثدي، إضافة إلى ذلك بدأ العمل بمدرسة شریف عمر للتمریض في عام 2015.

وأضاف أنّ مؤسسة شریف عمر لعلاج الأورام أسست عام 2017 نقل خبرة مركز فاقوس لعلاج الأورام لكل مصر، وبدأت منذ عام 2020 بناء برنامج متكامل للوقایة من سرطان الثدي، مشيرة إلى أنّه بدأ في 2017 في التحضير والتجهيز لتنفيذ رؤیة 2030، وجرى تأسيس وتشغيل عدة مراكز للكشف المبكر وتشخيص سرطان الثدي تحت مسمى مراكز وقایة، إضافة إلى ذلك جرى شراء مستشفى شجرة الدر بالزمالك وتجهيزه ليكون متخصص لعلاج سرطان الثدي بالقاهرة، وأخيرا جرى إنشاء تحالف وقایة یشتمل على عدة مراكز متميزة لأشعة الثدي وعيادات الكشف تحت رقم موحد 16187 والتي تغطي أقاليم مصر السبعة وموجودة حاليا في 19 محافظة.

وأشار إلى أنّ المؤسسة تتولى طبقا لمذكرة التفاهم إعداد برنامج الوقاية المقدم بالمراكز المتعاقد معها وعددها 33 مركزًا في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لمستحقي مؤسسة مصر الخير وفقا للأسعار المتفق عليها والمعتمدة بكل مركز.

وأضاف أنّ المؤسسة ستضمن تقديم الخدمة وفق الجودة المطلوبة وبالأسعار المتفق عليها، كما تتيح التطبيق الإلكتروني «الخبير» الذي يوفر خدمة رفع المرفقات الطبية الخاصة بمرضى الأورام على البرنامج، حيث سيتم انعقاد جلسة أسبوعية كل أسبوع من كبار استشاري الأورام واستخراج تقرير مفصل بالحالة المرضية المقدمة لهم والتدخل الطبي المطلوب وذلك في خلال 3 أيام عمل.