عمرو الصاوي.. أول موهبة غنائية تكشف عنها مسابقة «صباح الخير يا مصر»

أعلن برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية من تقديم الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام حداد والإعلامية ليندا عبداللطيف، أول فائز في مسابقة المواهب، التي أطلقها البرنامج في يوم الجمعة.

وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت الإعلامية جومانا ماهر، أن البرنامج أطلق مبادرة لدعم المواهب وإلقاء الضوء عليها لمنحها فرص أكبر للبروز، إذ يجب على المتسابقين إرسال مقاطع فيديو لمواهبهم مثل الغناء والشعر والرسم على صفحة البرنامج، أو صفحة القناة، أو صفحة أي من مقدمي البرنامج، على أن يختار البرنامج أفضل موبهة ويعرض مقطع الفيديو الخاص بها في الخميس من كل أسبوع.

وعرض البرنامج مقطع فيديو لعمرو الصاوي، أول فائز بالمسابقة التي أطلقها، إذ غنى أغنية الفلكلور المصري «عطشان يا صبايا»، وأعرب الإعلامي حسام حداد عن إعجابه الشديد بصوته، قائلًا: «الله يفتح عليك، عظيم، هي أغني فلكلورية مصرية، مش أي حد يقدر يغنيها، عمرو الصاوي موهبة حقيقية جدًا تستحق المتابعة والمساندة»، لترد عليه الإعلامية جومانا ماهر: «ما شاء الله عليك يا عمرو، صوت وإحساس وكل حاجة.. هنصفي في آخر الأسبوع، وحضرتكم هتختاروا أفضل 4 مواهب وفيديو عمرو هيكون موجود على الصفحة النهاردة».

وتابع حداد: «وصلتنا فيديوهات كثيرة، وهناك من يمتلكون موهبة حقيقية، وآخرون أرسلوا فيديوهات لم تكن على المستوى المطلوب، هم في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد واللي منجحش معانا الأسبوع ده يبعت تاني، والفيديو لازم يكون صوت وصورة».