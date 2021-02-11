«التعليم» تترقب توصيات لجنة كورونا لإعلان تفاصيل عقد الامتحانات

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تترقب توصيات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بعد أن قام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعرض سيناريوهات عقد الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني علي اللجنة يوم الاثنين الماضي بمجلس الوزراء، وذلك قبل إعلانها..

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المفترض قيام اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال ساعات بإرسال توصياتها إلى وزارة التعليم بشأن عقد الامتحانات في ظل تفشي فيروس كورونا، لمناقشتها وإعلان تفاصيل الامتحانات والطريقة المثلى في تقييم الطلاب بجميع الصفوف الدراسية.

وأوضح المصدر، أن فكرة إلغاء الامتحانات مستبعدة تماماً، ومن الصعب إلغاء العام الدراسي الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن الوزارة لديها أولويات عمل ترتكز في المقام الأول إلى حماية الطلاب من أي مكروه، والحفاظ على مستقبلهم التعليمي من خلال استكمال الدراسة وعقد الامتحانات.

وأكد المصدر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدية رؤية واضحة في عقد الامتحانات واستكمال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، وسيعلن عنها يوم الأحد المقبل، موضحاً أن هناك تعليمات لجميع المدارس على مستوى الجمهورية بالاستعداد التام ورفع حالة الطوارئ القصوى لعقد الامتحانات، تزامناً مع تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وكشف المصدر، عن أنه في حال إعلان عودة الطلاب للمدارس سواء لإداء الامتحانات أو حضور شرح مناهج الفصل الدراسي الثاني، سيتم تنفيذ إجراءات مشددة للغاية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تخصيص غرف عزل بالمدارس لتقديم الدعم لأى طالب أو معلم يشتبه في إصابته بفيروس كورونا لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لتلاقي العلاج اللازم للتعافي من كورونا، منوهاً إلى أن جميع المستلزمات الطبية سيتم توفيرها بجميع المدارس، تحسباً لحدوث أى مكروه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مهمًا الاثنين الماضى، لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت ذاته، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدًا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأشار «سعد» إلى أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة في جميع المدارس والجامعات، قبل استئناف العملية التعليمية.