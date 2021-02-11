«الفيروسات»: إصابات كورونا مرشحة للصعود مجددا بسبب الوضع الحالي

علقت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، أمس، المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية لـ610 حالات جديدة ثبت إيجابية تحليلها إصابتها بالفيروس قائلة: «المرحلة دي تسمي بـ«التذبذب والتأرجح»، مضيفة أنه لا يجب أن يطمئن المواطنون لانخفاض الأعداد المصابة بالفيروس: «يجب أن نطمئن اطمئنانا حذرا جدا وألا نتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية».

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بـ«التعليم العالي» في تصرحات خاصة لـ«الوطن»، أن يجب الالتزام تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة ولا يجب التراخي في تطبيقها حتى السيطرة على المرض من خلال منح التطعيمات للمواطنين لنسبة كبيرة منهم، موضحة أن مرحلة نزول موديل الإصابات يكون عندما يكون الهبوط في عدد التسجيل للإصابات إلى عشرات وليس أرقام، مؤكدة أن عدم التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية عامل رئيسي في مواجهة المرض وعدم تسجيل أرقام جديدة بالأعداد الكبيرة، مستطردة حديثها قائلة: «لا يجب أن نأخذ انطباعا أن الأعداد في النازل، لأننا لسه لم يتم النزول إلى المستويات التي توحي بأننا في مرحلة الهبوط للموديل الخاص بأعداد التسجيل».

العليا للفيروسات: يجب الالتزام بارتداء الكمامة والابتعاد عن الشيشة بالمقاهي المخالفة

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إنه لم يلتزم المواطنين بتعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية سترتد الأعداد مرة أخرى في الزيادة بخلاف ما يجب أن يتم توقعه، مؤكدة أنه مرحلة النزول في التسجيل لحالات الإصابات بكورونا عندما تصل الحالات المسجلة بالمرض إلى عشرات.

وناشدة عضو اللجنة العليا للفيروسات المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن شرب الشيشية في الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية في المقاهي والكافيهات، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والإهتمام بتناول الأغذية والمشروبات التي تعمل على تحفيز المناعة للجسم.

وكانت وزارة الصحة المصرية برئاسة الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، كشفت أمس، عن خروج 233 متعافي من المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات، موضحة أنه تم تسجيل 610 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا، وذلك في إطار إجراءات الترصد والفحوصات التي تُجريها الوزارة.