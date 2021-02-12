«علشان مراتك التانية».. أسباب حرمان الأرمل من معاش زوجته المتوفية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى المعاش، وذلك من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أن من بين المستفيدين لمعاش المؤمن عليه أو المؤمن عليها، بخلاف الأبناء والأخوة، هو الأرمل، الذي تتوافر فيه في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليه كالتالى:

الأرمل

يشترط لاستحقاق الأرمل معاش زوجته المتوفية، أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أن هناك سبب لمنع الأرمل من الحصول على معاش زوجته المتوفية، وهو ألا يكون متزوجاً بآخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها

كما اشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل ​.

المستندات اللازمة لأداء الخدمة

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

-بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومى.

-إذا كان العمل بالقطاع الحكومى أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأمينى من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأمينى

-صور بطاقات الرقم القومى.