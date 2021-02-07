خطوات اخطار التأمينات للعمل بالقطاع الخاص

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن الخطوات الضرورية للعمال بالقطاع الخاص للحد من ظاهر التهرب التأميني.

حيث شددت القومية للتأمينات الاجتماعية على ضرورة، التزام العامل عند التحاقه بعمل في القطاع الخاص بإخطار الهيئة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، حيثت يقوم العامل بالخطوات التالية .

​خطوات التأمين على عامل بالقطاع الخاص

- يتقدم العامل بنموذج رقم 1 المرفق هنا من أصل وصورتين إلى مكتب الهيئة الذى يقع في دائرته محل عمله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل مرفق به المستندات الآتية :

- صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن .

- صورة من عقد العمل إن وجد.

- إقرار إستلام العمل إن وجد.

- يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته محل نشاط صاحب العمل.

- يقوم​ المكتب بعد التأكد من جدية الإلتحاق بواسطة مفتش الهيئة بإدراج العامل ضمن عمال المنشآة.

طلب شراء مدة سابقة ضمن مدد إشتراك المؤمن عليه

وأكدت القومية للتأمينات أنه يتم شراء مدة سابقة، ضمن مدة الاشتراك فى التأمين الإجتماعى حال توافر الشروط الآتية:

- أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.

- أن تكون سنوات كاملة.

- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لأحكام القانون.

اجراءات شراء مدة اضافية

يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة علي النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ​.

- يكون النموذج من أصل وثلاث صور وذلك أثناء فترة سريان التأمين عليه.

- يبدى المؤمن عليه رغبته فى طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها سواء بطريقة السداد دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الإشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط .

وفي حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

يقوم المؤمن عليه بالتوقيع علي النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط.

فى حالة التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل. ​