«التأمينات» تواصل صرف معاشات من يتقاضون أعلى من 2000 جنيه.. اليوم

تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، صرف معاشات شهر فبراير، للشريحة الثالثة الذين يتقاضون أعلى من 2000 جنيه والبالغ عددهم مليونا و700 مواطن.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، استمرار صرف المعاشات للشريحة الأولى والثانية، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة لهم، مشيرا إلى أنه يحق لكل صاحب معاش ومستفيد، يحمل بطاقات الصراف الآلي وكارت ميزة، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، أن يصرف معاشه من ماكينات الصراف الآلي، المقدر عددها بنحو 12 ألف ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم تقسيم المستحقين لشرائح، للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة فيروس كورونا المستجد

وفى سياق آخر، لفت رئيس القومية للتأمينات، أن المرحلة الثالثة والأخيرة للاستفادة من نسب الإعفاءات المقررة على المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، ستنتهى الأحد القادم 14 فبراير الجاري.

انتهاء المرحلة الثالثة للإعفاءات على الاشتراكات التأمينية

وأشار «عوض»، إلى أن نسبة الإعفاء بهذه المرحلة، والتي بدأت في 14 ديسمبر الماضي، تصل إلى 50%، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شهدت إعفاءات بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس حتى 15 أكتوبر.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المرحلة الثانية التي انطلقت 16 أكتوبر، وانتهت في 14 ديسمبر، كانت قد وصلت نسبة الإعفاءات بها إلى 70%.

3 مليارات جنيه قيمة الاعفاءات

وأكد أن قيمة الإعفاءات التي إستفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم، بلغت ما يقارب الثلاثة مليارات جنيه، بالإضافة إلي مبادلات بأصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون «173لسنة 2020»- في السابع عشر من أغسطس الماضي 2020.

وأشار إلى أنه مازالت الفرصة سانحة لجميع المؤسسات والشركات والأفراد للإستفادة من آخر مرحلة للاعفاءات من المبالغ الإضافية التى تنتهى الأسبوع القادم.