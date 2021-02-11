بدء تنفيذ جامعة حلوان الأهلية و100 مليون جنيه دفعة أولى للمشروع

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بدء عملية إنشاء جامعة حلوان الأهلية على مساحة 65 فدانا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى رصد 100 مليون جنيه كدفعة أولى لإنشاء هذه الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، خلال ترؤسه الاجتماع التنفيذي لإنشاء جامعة حلوان الأهلية وبحث آليات العمل والدراسة بها، أن البدء في المشروع تنفيذ لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعات أهلية تقدم لشباب مصر مستوى تعليميا متميزا، يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، وتسهم فى إعداد كوادر متخصصة في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النشار رئيس جامعة حلوان الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، على امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة لبرامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.

وكشف نجم عن مخطط الجامعة الأهلية الذي يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.

وهنأ الدكتور محمد عبد الحميد النشار رئيس جامعه حلوان الأسبق ووزير التعليم العالى والبحث العلمي الأسبق جامعة حلوان على هذه الخطوة المتميزة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية، التي تعد من أولى الجامعات الأهلية على مستوى القاهرة الكبرى و تقوم على تنوع التخصصات متتبعة التوجه الرئاسي الذي يدعو إلى تبني أساليب تعليمية جديدة تتركز على بناء المهارات والتطوير الذاتي للمتعلم وتنوع المجالات البينية، بحيث يصبح الخريج قادرا على المنافسة فى سوق العمل المحلي والإقليمى، موضحا ان بناء مصر المستقبل يحتاج إلى كوادر في جميع المجالات والتخصصات.

وأضاف الأستاذ الدكتور هابي حسني المستشار الهندسي لجامعة حلوان، أن الجامعة تعد من أولى الجامعات التي تحركت سريعا نحو البدء فى العمل، مؤكدا أننا لدينا العديد من المراحل التنفيذية و تتضمن المرحلة الأولى دراسة الجدوى والتي تم تحديدها بناء على التدفقات النقدية المخططة للجامعة والتي تبدأ بتمويل 100 مليون جنيه من التمويل الذاتي لجامعة حلوان.

وقال الدكتور صلاح الدين إسماعيل، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، إن جامعة حلوان لديها العديد من المقومات والعوامل التي سيتم التركيز عليها من خلال العمل في الجامعة الأهلية الجديدة بالإضافة إلى تنوع البرامج وتميزها وتوافر بنية تحتية قوية فضلا عن التكلفة التنافسية للبرامج المقدمة والمجالات التخصصية.

وفي ختام الاجتماع تم تحديد لجان العمل بجامعة حلوان الأهلية لاستكمال أعمال الجامعة وفقا لخطة زمنية تنفيذية.