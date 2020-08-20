رئيس جامعة حلوان: بدأنا إنشاء الجامعة الأهلية على 65 فداناً بإجمالي 10 كليات.. وقدمنا دراسات تدشين الجامعة الجديدة لـ"المجلس الأعلى"

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بتطبيق التعليم الهجين بدءاً من العام الدراسى الجديد، لافتاً إلى أنه تم وضع المخطط الدراسى، بنظام الـ3 أيام لكل فرقة وكلية وفقاً لطبيعة الدراسة، مؤكداً أن الجامعة تخطو سريعاً نحو التحول الرقمى، حيث تم تغطية جميع أماكن الجامعة بخدمة الإنترنت المجانى.

وأوضح «نجم» فى حوار لـ«الوطن»، أن الجامعة بدأت فى اتخاذ إجراءات إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة بالحرم الجامعى بحلوان، لافتاً إلى أنه تم تسليم دراسة إنشاء المقر الجديد للمجلس الأعلى للجامعات، ومن المقرر البدء فى أعمال الإنشاء على مساحة 65 فداناً بإجمالى 10 كليات.

الجامعة تخطو سريعاً باتجاه التحول الرقمى.. وتم تحديث البنية التحتية المعلوماتية

ماذا عن استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد؟

- مجلس الجامعة أقر منذ فترة الخطة التى سيتم تطبيقها فى العام الجديد، سيكون عاماً مختلفاً وليس تقليدياً، والاختلاف سيكون من حيث العدد والوجود فى الجامعة ونُظم الامتحانات، ونحن نعمل خلال الشهرين المقبلين قبل بدء العام الدراسى الجديد على تعديل اللوائح الخاصة بالكليات بما يسمح بتطبيق التعليم الهجين سواء كانت فى الدراسة أو طرق التعلم. وانتهينا من جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيق التعليم الهجين فى الجامعة، بما يسهم فى تقليل أعداد الطلاب بالكليات ويحقق التباعد الاجتماعى، ويغير من طبيعة الدراسة فى كل كلية.

ما أبرز البرامج الجديدة المقرر تطبيقها؟

- لدينا عدد من البرامج سيتم الدراسة بها العام الجديد بكليات الحاسبات والمعلومات، وكلية تكنولوجيا التعليم والفنون التطبيقية، وجميع البرامج، جديدة، وسيتم إتاحتها وفقاً لرغبات وقدرات الطلاب. كما سيتم إنشاء كليات العلاج الطبيعى، وطب الأسنان، بالفرع الجديد للجامعة الأهلية.

وأين القطاع الطبى؟

- الجامعة لديها مستشفى مدينة بدر، وتشرف على مستشفى 15 مايو، ونسعى لتطوير منظومة القطاع الطبى بالتوسع من الإنشاءات الخاصة بهما من أجل خدمة مجتمع مدينة 15 مايو ومدينة بدر، والفترة الماضية نجحنا فى تطوير مستشفى بدر الجامعى، ويجرى الانتهاء من بعض الإنشاءات لافتتاحها قريباً.

وأين الجامعة من خطة التحول الرقمى؟

- الجامعة تخطو سريعاً باتجاه التحول الرقمى، حيث تم تحديث جميع السيرفرات والبنية التحتية المعلوماتية بالجامعة، فضلاً عن تغطية جميع جوانب الجامعة بشبكة الإنترنت المجانى، مضيفاً أن الجامعة مستعدة بالكامل لتطبيق خريطة التعليم الهجين على أكمل وجه.

وماذا عن الجامعة الأهلية الجديدة؟

- منذ عامين، مجلس جامعة حلوان بدأ فى إعداد الدراسات المؤهلة لإنشاء أول جامعة أهلية تتبع جامعة حكومية، وانتهت اللجنة المشكلة لوضع الدراسات الخاصة بها برئاسة الدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان الأسبق، منذ فترة بسيطة، وتم تقديمها للمجلس الأعلى للجامعات، وتنقسم لـ4 محاور، الأولى تتمثل فى تخصيص 65 فداناً، والمحور الثانى يتمثل فى الكليات المقرر إنشاؤها، وهى 10 كليات على عدد من المراحل، من حيث إنشاء خليط من الكليات بين الجامعة الأساسية والأهلية، وكذلك إنشاء عدد من الكليات الجديدة المؤهلة لوظائف المستقبل، والمحور الثالث يتمثل فى الإدارة الرقمية، أما الرابع يخص التمويل، حيث راعينا فى البداية أن يتم إنشاء كلية أو 2 من ميزانية الجامعة الأم ومن ثم تتوالى الجامعة فى الإنفاق على نفسها.

وماذا عن المزاعم بأن الجامعات الأهلية باب خلفى لخصخصة التعليم؟

- أولاً، لا أحد يستطيع إلغاء مجانية التعليم أو التلاعب بها، لأنها محصنة بقوة الدستور والقانون، والجامعات الأهلية من مسماها ليست خاصة، ولا تهدف إلى الربح، وهى خط موازٍ للتعليم، يهدف لخلق فرص جديدة وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محلياً ودولياً. وهى تضاهى تجربة إنشاء المدارس التجريبية للغات وقت إنشائها.

وكم عدد الطلاب المقرر قبولهم بالكليات العام المقبل؟

- 42 ألف طالب تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبولهم فى العام الجديد.

وهل سيتم زيادة المصروفات الدراسية للعام الجديد؟

- لن تتم زيادة المصروفات، ولكن سيتم زيادة تلك المتعلقة بالخدمات، كالمدن الجامعية مثلاً.

المدن الجامعية

سيتم فتح باب التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020، على أن يكون الطالب من المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس، وألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.