رئيس جامعة حلوان: بدأنا في إنشاء الجامعة الأهلية على 65 فدانا

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بتطبيق التعليم الهجين بدءاً من العام الدراسى الجديد، لافتاً إلى أنه تم وضع المخطط الدراسى، بنظام الـ3 أيام لكل فرقة وكلية وفقاً لطبيعة الدراسة، مؤكداً أن الجامعة تخطو سريعاً نحو التحول الرقمى، حيث تم تغطية جميع أماكن الجامعة بخدمة الإنترنت المجانى.

وأوضح «نجم» لـ«الوطن»، أن الجامعة بدأت فى اتخاذ إجراءات إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة بالحرم الجامعى بحلوان، لافتاً إلى أنه تم تسليم دراسة إنشاء المقر الجديد للمجلس الأعلى للجامعات، ومن المقرر البدء فى أعمال الإنشاء على مساحة 65 فداناً بإجمالى 10 كليات.

وأضاف رئيس جامعة حلوان: "منذ عامين، مجلس جامعة حلوان بدأ فى إعداد الدراسات المؤهلة لإنشاء أول جامعة أهلية تتبع جامعة حكومية، وانتهت اللجنة المشكلة لوضع الدراسات الخاصة بها برئاسة الدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان الأسبق، منذ فترة بسيطة، وتم تقديمها للمجلس الأعلى للجامعات، وتنقسم لـ4 محاور، الأولى تتمثل فى تخصيص 65 فداناً، والمحور الثانى يتمثل فى الكليات المقرر إنشاؤها، وهى 10 كليات على عدد من المراحل، من حيث إنشاء خليط من الكليات بين الجامعة الأساسية والأهلية، وكذلك إنشاء عدد من الكليات الجديدة المؤهلة لوظائف المستقبل، والمحور الثالث يتمثل فى الإدارة الرقمية، أما الرابع يخص التمويل، حيث راعينا فى البداية أن يتم إنشاء كلية أو 2 من ميزانية الجامعة الأم ومن ثم تتوالى الجامعة فى الإنفاق على نفسها".