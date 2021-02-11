10 سنوات سجن لـ 4 متهمين باقتحام مزرعة وسرقة مالكها في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 4 متهمين باقتحام مزرعة دواجن وسرقة مبلغ مالي من مالكها، تحت تهديد السلاح بالسجن 10 سنوات لكل منهم.

صدر الحكم في الجلية المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين كل من تامر ممدوح سليم ووليد أنور إبراهيم ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد محمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 77813 لسنة 2020 جنايات منيا القمح والمقيدة برقم 1908 لسنة 2020 كيى جنوب الزقازيق، إلى إخطار تلقاه مدير أمن الشرقية، باقتحام 4 أشخاص مزرعة دواجن ملك «إبراهيم.أ.ف»، 22 عامًا مهندس، ومقيم بسنهوا مركز منيا القمح، أثناء تواجد مالك المزرعة داخلها حيث قام المتهمون باقتحامها وأشهروا في وجه الأسلحة وأطلقوا أعيرة نارية تجاهه وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته، بعد تقييد الخفير واحتجازه داخل غرفته.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «أحمد.ر.ف.ح»، 32 عامًا عامل، مقيم بقرية الصنافين البحرية مركز منيا القمح، و«صلاح.ع. ع»، 29 عامًا، سائق ومقيم بقرية قمرونة، مركز منيا القمح، و«السيد.ع.ع»، 42 عامًا، حلاق ومقيم بعزبة عيد المجيد نصير مركز منيا القمح، و«حمادة.م.ع»، 31 عامًا، عامل ومقيم بعزبة أباظة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.