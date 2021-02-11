«الشرقية للدخان»: 84 مليار سيجارة دخنها المصريون في 3 أشهر

دخن المصريون على ما يبدو أكثر من 84 مليار سيجارة خلال 3 أشهر، تمثل حصيلة مبيعات شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» فقط خلال الربع الأخير من العام 2019-2020، بخلاف مبيعات أخرى لشركات منافسة هي فيليب موريس، بريتش أمريكان توباكو، وجابان توباكو.

65 مليار جنيه مبيعات عام

وقالت شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» إنها باعت 84 مليار سيجارة خلال 3 شهور تمثل الربع الأخير من العام 2019-2020، رغم تفشي فيروس كورونا، بقيمة إنتاج 56 مليار جنيه.

أضافت «الشركة» في إفصاح لـ«البورصة»، أن قيمة المبيعات بلغت 54.672 مليار جنيه خلال العام بزيادة 940 مليوناً عن العام السابق، مشيرةً إلى أن صادراتها تراجعت 1.37 مليون دولار بنسبة 21% متأثرةً بظروف الإغلاق العام الدولي نتيجة جائحة كورونا.

المبيعات تراجعت 1.5 مليار سيجارة

وقالت «الشركة»، إن نسبة مبيعات الشركة تراجعت عن العام المالي الماضي بمقدار 1.5 مليار سيجارة، إلا أن الشركة رغم ذلك نجحت في تحقيق زيادة في الأرباح للعام المالي المنتهي في يونيو 2020 بـ1.6% مقارنةً بالعام المالي السابق، مشيرةً إلى أنها حققت صافي ربح 3.8 مليار جنيه تقريباً، رغم أزمة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، كشف هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) لـ«الوطن»، عن أن شركته لا تنوى رفع أسعار السجائر المحلية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأسعار تراجع كل 3 شهور، بمعيار التكلفة والعائد، وأن قرار رفع أسعار السجائر أمر يخُص كل شركة.

ولفت إلى أن «فيليب موريس» اتخذت قرارًا بزيادة أسعار بعض منتجاتها في وقت يناسبها، وأن قرار زيادة أسعار المحلية منها أمر يخُص الشركة الشرقية قائلًا:«سنتخذ القرار في الوقت المناسب لنا».

ونوه رئيس «الشرقية للدخان» إلى أن القانون وضع شرائح لزيادة الأسعار، وكل واحدة لها سقف محدد للضريبة، وكلما انتقلت الأسعار من واحدة إلى أخرى أعلى تستحق ضريبة أكبر، موضحًا أن الشرائح الثلاث الأولى حتى 18 جنيهًا، والثانية من 18 حتى 36 جنيهًا، والثالثة أكثر من 36 جنيهًا.