«التضامن» تنفذ مبادرة «توصل بالسلامة» لتوعية السائقين بأضرار المخدرات

قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بتنفيذ مبادرة «توصل بالسلامة» لتوعية السائقين بأضرار تعاطي المخدرات بالمحافظات المختلفة، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

توعية السائقين في المواقف العمومية والميادين العامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، فى بيان لها منذ قليل، أن المبادرة تستهدف توعية السائقين في المواقف العمومية والميادين العامة بالتنسيق مع المحافظين، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والتي تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة، وكذلك نوفر المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المبادرة تستهدف أيضًا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطى قوة في التركيز في السواقة وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى السائقين والعمال.

توزيع مطبوعات على السائقين

ولاقت المبادرة قبولًا كبيرًا من جانب السائقين وإصرارهم على معرفة أماكن العلاج وكيفية التواصل مع الخط الساخن (16023) لعلاج الإدمان، ويقوم المتطوعون لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على السائقين، تتضمن كيفية الوقاية من أضرار تعاطي المخدرات والآثار السلبية من الإدمان، فضلًا عن الخدمات التي يقدمها الخط الساخن، وكيفية تلقى الخدمات العلاجية من خلال المراكز المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن مجانا وفى سرية تامة.