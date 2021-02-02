صندوق مكافحة الإدمان: الحشيش والترامادول الأكثر تعاطيا بين الشباب

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مخدر الحشيش أكثر المواد المخدرة تعاطيا؛ ليحتل المرتبة الأولى بنسبة 53.5%، مؤكدا أن أكثر من نصف المتقدمين للعلاج في 2020 من الإدمان كان يتعاطونه.

وقال الدكتور أحمد الكتامي، مدير الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لـ«الوطن»، إن الفئة العمرية التي تتراوح من 21 إلى 30 عاما، تعد الأكثر تعاطيا للمخدرات، بنسبة 42.6%، تليها الأخرى من 31 حتى 40 عاما، بنسبة 36.7%، ثم الثالثة من 15 إلى 20 عاما، التي سجلت تعاطيا بنسبة 11.5%.

وأشار «الكتامي» إلى أن الترمادول جاء في المرتبة الثانية، بنسبة 44%، يليه الهيروين الذى سجل 42%، لتتوالى بعد ذلك المخدرات التخليقية، مثل الفودو والاستروكس.

الحشيش أكثر المواد المخدرة التي يتعاطاها سائقي الحافلات

من جانبه، قال عمرو عثمان، مديرصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن أعلى الفئات تعاطيا للمواد المخدرة هم الحرفيين والسائقين المهنييين، مشيرا إلى أنَّ الحشيش أكثر المواد المخدرة التي يتعاطاها سائقي الحافلات، يليه الترمادول.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن هناك العديد من الأسباب التى تدفع إلى تعاطى المخدرات، كالتالي:

- ضعف الوازع الديني، وهذا هو السبب الأهم؛ لأن وجوده لدى الإنسان هو أكبر وأقوى الموانع في وجه تعاطي المخدرات.

- تعاطي أحد أفراد الأسرة، فالأبناء غالبا يسعون لتقليد أحد الوالدين أو الأقارب، إذا كانوا من المتعاطين.

- رفقاء السوء الذين يتعاطون المخدرات ويغرون غيرهم بتعاطيها.

- الضغوط النفسية الناتجة عن المشاكل العائلية، وعدم التوافق الأسري .

- ازدياد حالات الطلاق وما يتبعه من تفكك للأسرة وتشتيت لأبنائها.

- رواج بعض المفاهيم الخاطئة عن المخدرات، واعتبار بعض المخدرات على أنها مواد غير مخدرة أو ضارة، خلافا للواقع.

- سوء استخدام العقاقير الطبية، فهناك بعض المرضى الذين تعطى لهم بعض الأدوية المسكنة للألم أو المهدئة، فيتناولون منها أكثر مما هو مقرر لهم، ومن ثم يقعون في الإدمان عليه.