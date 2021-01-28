محافظ بورسعيد: 58 مصنعا للشباب بينها 5 لمنتجات استراتيجية

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن من أهم مشروعات تنمية محور قناة السويس تتضمن أكبر ميناء محوري بطول أرصفة 5.5 كم، ويتم حاليا التصدير من خلاله، إضافة للمنطقة اللوجستية على مساحة 30 مليون متر مربع، والمنطقة الصناعية على مساحة 64 كم، وكل هذه المنطقة يخدمها مجموعة من الأنفاق في جنوب بورسعيد بطول 4 كم لربط قارتي آسيا وأفريقيا.

مشروع الاستزراع السمكي الأعظم في العالم

وأضاف «الغضبان»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن الرئيس السيسي افتتاح الاسبوع الماضي أعظم مشروع للاستزراع السمكي في العالم، ويعتبر أكبر للاستزراع السمكي أرضي على مساحة 25 ألف فدان، ويضم أحواض للاستزراع السمكي وأكبر بحيرتين صناعيتين، ويتم تغذيتها من البحر المتوسط.

نغطي 40% من احتياجات السوق المحلي والتصديري من الأسماك

وأكد الغضبان أن أرض مشروع الاستزراع السمكي كانت أرض سبخية صعبة للغاية في تنفيذ أي مشروع، وتحويلها لمشروع للاستزراع السمكي يشكل خير ونماء لمصر كلها، خاصة أن المشروع يغطي احتياجات من 30 لـ 40% من السوق المحلي والتصدير، ما يعد إنجاز عظيم لمصر وفخر لبورسعيد.

بورسعيد تحولت من محافظة تجارية لصناعية

وأشار إلى أنه جرى تحويل بورسعيد من محافظة تجارية للصناعية، والاهتمام بالشباب، وخلق جيل من رجال الأعمال، وفي 2016 جرى إنشاء 58 مصنعا لتمليكها للشباب، لافتا إلى أن هذه المصانع تنتج وتصنع حاليا، كما جرى تخصيص 54 مصنعا من إجمالي 118 مصنع لصغار المصنعين، في أقل من 3 سنوات.

بورسعيد تصدر زيت الطعام ولمبات الليد

وأوضح أنه تم إنشاء 5 مصانع استراتيجية عملاقة خلال السنوات السابقة، منها مصنع لإنتاج زيت الطهي وتكريره، وحاليا وصل للمرحلة الثالث وهي عصر واستخلال الزيت، بينما المصنع الثاني للتعبئة وتغليف الأسماك، ويصدر حاليا للدول الأوروبية والعربية وأمريكا، ومصنع آخر لإنتاج اللمبات الموفرة «ليد»، ويغطي السوق المحلي ويصدر لمعظم الدول العربية، وإنتاج «كاوتش» السيارات ويصدر للمغرب حاليا.