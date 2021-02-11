إيداع طفل مجهول النسب دور رعاية بسفاجا

تمكنت وحدة حماية الطفل بمدينة سفاجا بمحافظة البحر من إنهاء الأوراق الرسمية لطفل حديث الولادة مجهول النسب تم العثور عليه بمنطقة سفاجا، دون مستندات وجرى إيداعه دور الرعاية الصحية الأولية.

وأوضحت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، في تصريح لها اليوم الخميس، أنه فور تلقي بلاغ بالعثور على طفل حديث الولادة مجهول النسب، تم التنسيق بين النيابة العامة ومركز الشرطة وإدارة التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية.

وعلى الفور تحركت وحدة حماية الطفل بشكل سريع بمجرد وصول بلاغ بالعثور على الطفل، وتم استخراج الأوراق الرسمية له، وايداعه إحدى دور الرعاية الصحية الأولية حتي يمكن تسلميه لدار الأيتام أو أسرة بديلة.

وأشارت رئيس المدينة إلي أنه تم إيداع الطفل في حضانة بمستشفي سفاجا، وتم استخراج شهادة ميلاد عن طريق أسماء وهمية للأب والأم موضوعة مسبقًا من مديرية التضامن مع مكتب الصحة، ووفق رقم قومي خاص بمجهولي النسب، مشيرًة إلى أن لون شهادة الميلاد مختلف عن لون شهادة ميلاد المواليد الطبيعيين.

وأكدت أن وحدة حماية الطفل قامت بتوفير كافة أوجه الدعم للطفل، لافتةً إلى أن عمليات التبني تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة والتي تتابع أيضًا الطفل مع الذين يتكفلون برعايته وتبنيه.

و أشادت إلى أهمية الدور الذى تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال إستراتيجية عمل محدده لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

من جانبها أكدت علا الشاذلي، مسئول وحدة حماية الطفل أنه يتم العمل طبقا لقانون الطفل رقم ١٢٦ ‪ لسنة 200‪8 وطبقا لنص المادة 23 للائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث تم التوصية بإيداع الطفل دار رعاية الامومة والطفولة التابعة لمديرية الصحة بالسويس، خلال فترة الرضاعة الطبيعة.

ووجهت رئيس المدينة الشكر والتقدير لدور النيابة العامة في تسهيل الإجراءات الرسمية للأطفال مجهولي النسب، مؤكدة أن دور وحدة حماية الطفولة بالمدينة هو الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال، من خلال العمل على جميع المحاور وتحديدا الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.