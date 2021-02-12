إجراءات ومستندات نقل ملكية سيارة من شخص لآخر بالمرور

عندما يقوم شخص بشراء سيارة مستعملة من أحد الأشخاص، يجب أن يقوم المشتري بنقل ملكية السيارة من المالك القديم للمشتري بالإدارة العامة للمرور، حتى لا يتعرض المالك القديم للمساءلة أو ليتمكن من المالك الجديد من استخدامها دون أن يعيق ذلك حركة التنقل بها.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لنقل ملكية السيارة من شخص لآخر بالإدارة العامة لـ المرور، وفق الموقع الرسمي، كالتالي:

المستندات المطلوبة لنقل ملكية سيارة من شخص لآخر

- يقوم المشتري بتقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته «بطاقة رقم قومى».

- يقوم المالك القديم بتقديم السند القانوني الناقل للملكية.

- يتم تقديم شهادة براءة الذمة أو شهادة المخالفات.

- كما يتم تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

- يتم فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة.

- يتم فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

- ​فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها، يتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.

- يمكن نقل ملكية السيارة من شخص لآخر من خلال الإدارة العامة للمرور بالتوجه للإدارة التابع لها المالك وفق محل السكن في مواعيد العمل الرسمية يوميا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، ماعدا يوم الخميس ينتهي العمل في تمام الساعة 2 مساء.

والجدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتكون تعديلات القانون الجديد متناسبة مع الظروف الحالية، بالإضافة إلى فرض عقوبات وغرامات صارمة على المخالفين من سائقي الأجرة في حال الامتناع عن نقل الركاب أو زيادة الأجرة بدون وجه حق.