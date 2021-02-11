«خارجية البحرين»: جلسات «منتدى الصداقة» اتسمت بالصراحة والوضوح والعمق

قال عبداللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، إن مباحثات منتدى الصداقة اتسمت بثراء المناقشات والآراء في جلسات مطولة، واتسمت بالعمق والشفافية والصراحة والوضوح، وكانت عاملا مهما فيما تحقق من أهداف الاجتماع، معبرا عن سعادته بانعقاد هذا الاجتماع الوزاري الذي يجمع دولا مهمة في المنطقة يجمعها تاريخا ممتدا من التعاون المشترك ورغبة صادقة في تعزيز جهودها ومساعيها لتوثيق علاقات التعاون المشترك لخير شعوبها.

وأضاف «الزياني» خلال مؤتمر صحفي مع نظرائه المشاركين في منتدى الصداقة بأثينا، وعرضته فضائية extra news، أن هذا اللقاء الأخوي أتاح فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر والتباحث في عدد من القضايا الإقليمية المهمة، خاصة تحديات الأمن والاستقرار الإقليمي، وسبل تكثيف التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق السلم والازدهار لصالح شعوب المنطقة في ظل التحديات والصعوبات التي تواجه دول المنطقة.

ولفت إلى أن البحرين والمشاركين تدارسوا مجالات التعاون المشترك في مرحلة ما بعد مواجهة فيروس كورونا، خاصة في مجال الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي والحماية المدنية والمجالات الحيوية الأخرى، مؤكدا أن التفاهمات بهذا الخصوص سيؤدي لنتائج طيبة.

وأكد عبداللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، أن مباحثات منتدى الصداقة تطرقت للأوضاع السياسية والأمنية وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة، وعلاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الدول الصديقة، والتي أكدت على الرغبة المشتركة لتعزيزها وتنميتها في كل المجالات، خدمة للمصالح المشتركة وبما يسهم في الحفاظ وازدهار المنطقة الحيوية وتلبية تطلعات شعوبها في حياة كريمة آمنة ومستقبل أفضل.