عمرو دياب يتلقى «أحلى شكر» في حياته بطريقة «برايل»: تسلمي يا سارة

تلقى الفنان عمرو دياب، رسالة شكر مكتوبة بطريقة «برايل» من الطفلة سارة التي عزفت مقطع من أغنية «يا أنا يالاء» من ألبوم الهضبة الجديد، بعدما نشر فيديو تقوم من خلاله الفتاة الصغيرة التي تعاني من فقدان البصر مشيدًا بأدائها وقدرتها على العزف على آلة البيانو.

ونشر عمرو صورة الرسالة التي تلقاها من الفتاة سارة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» وتشكره من خلالها «مبسوطة إن العزف عجبك»، معلقًا عليها بقوله: «ده أحلى شكر جالي في حيات تسلمي يا سارة يا موهوبة يا قمر».

سارة تعزف أغنية «يا أنا يا لأ»

وفي الساعات الماضية نشر عمرو دياب فيديو لطفلة كفيفة تُدعي «سارة» تقوم بعزف أغنية «يا أنا يا لأ» على آلة البيانو، عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، الأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.

وحاز عزف الطفلة سارة على إعجاب عمرو دياب الذي علق على الفيديو، قائلاً: «برافو يا سارة يا حبيبتي»، الأمر الذي تفاعل معه عدد من النجوم الذين عبروا عن إعجابهم بتصرف الهضبة.