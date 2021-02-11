السيسي يستقبل عضو مجلس وزراء السعودية وسفير المملكة بالقاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ عصام بن سعيد نقل رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تناولت عدد من موضوعات التعاون الثنائي.

كما تضمنت الرسالة، تأكّيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جهته، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى العاهل السعودي، وولي العهد، مؤكّداً الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وتمّ التوافق خلال اللقاء، على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.