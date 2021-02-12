حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد صاحب شخصية قيادية وقوية، ويحب أن يفرض رأيه وسيطرته على الآخرين، وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنظيم نفقاتك والتخطيط لمستقبلك وتراجع حساباتك بذكاء وقد تقوم بتنمية حالتك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تبدي اليوم استعدادا لبدء فصل جديد من حياتك وتبدو ساحرا وجذابا في عيون الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.