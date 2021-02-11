حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد دائما يسعى إلى لفت الأنظار له بسعيه لأن يكون في المقدمة دائما، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لحقوقك وأن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس بمواجهة برجك.. لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.