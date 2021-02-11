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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:19 ص | الخميس 11 فبراير 2021
برج الدلو

برج الدلو

يعرف عن مولود برج الدلو أنه غير متسامح، ومن الصعب تغيير رأيه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر الجديد في برجك يساعدك اليوم أن تدافع عن خياراتك بلباقة وهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

 فينوس في برجك يمكنك تمنحك القدرة على التأثير في الجنس الآخر أو فيمن تحب بكل بساطة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

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