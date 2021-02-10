حظك اليوم الأربعاء 10-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية وقيادية، يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، استمرارا للخدمات المختلفة التي يقدمها الوطن لقرائها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وتأن في حكمك على الأشخاص والمواقف وانتبه لحقوقك وضاعف الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الصعوبات التي تواجهك، احرص على إصلاح علاقتك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.