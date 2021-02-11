إلزام أحمد الفيشاوي بدفع 470 ألف جنيه أجر مسكن لابنته لينا

قضت محكمة الأسرة في الخليفة، بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع 23 ألف جنيه إسترليني، كأجر مسكن حضانة لابنته «لينا» عن عام 2016، بما يعادل 470 ألف جنيه مصري، كما ألزمته المحكمة بدفع 7 آلاف جنيه مصري، أجر مسكن من مارس عام 2018، وحتى تاريخ اليوم.

دعوى ضد الفيشاوي لدفع أجر مسكن حضانة ابنته لينا

وكان المحامي شعبان سعيد، دفاع لينا الفيشاوي، أقام دعوى طالب فيها بإلزام الفيشاوي بدفع أجر مسكن حضانة ابنته لينا عن الفترة السابق الإشارة إليها، وأقام الدعوى أمام محكمة الجنح التي قضت بعدم الاختصاص فيها، ثم نظرتها محكمة الأسرة بالخليفة وأصدرت الحكم المتقدم.