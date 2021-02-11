8 خطوات لفتح ملف اشتراك تأميني للشركة

​​جاء قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، ليعطى العديد من المزايا لأصحاب الشركات والمصانع والمؤسسات، حيث ألزم القانون صاحب العمل، بفتح ملف اشتراك لدى المكتب المختص، الذي يقع في دائرته النشاط، مؤيدا ذلك بالمستندات اللازمة، حفاظا على حق صاحب العمل، وكذلك للعمال في الشركة أو المصنع أو المؤسسة، في الحماية الاجتماعية.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنه سيجري تسجيله فور التقدم به على قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي للهيئة.

إجراءات فتح ملف اشتراك تأميني لشركة

- يتقدم صاحب العمل، بطلب بدء النشاط على النموذج رقم 2 ( س2 ) من أصل وصورتين خلال أسبوعين من تاريخ بداية النشاط، مرفق به المستندات الآتية:

- توقيع صاحب العمل أو من ينوب عنه أو يفوضه في تحرير الاستمارات على نموذج التوقيع على النموذج رقم 11 معتمد من صاحب العمل أو التوقيع الإلكتروني.

- المستندات الدالة على بداية النشاط، مثل عقد الشركة أو قرار التأسيس أو عقد الإيجار، البطاقة الضريبية، السجل التجاري.

- تحرير النموذج رقم (1) (س 1) لكل عامل بالمنشآة.

- مستند الميلاد أو صورة ضوئية منه، بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص، واستيفاء توقيعات العامل وصاحب العمل.

- مطابقة توقيع صاحب العمل نموذج التوقيع على جميع المستندات المقدمة.

- تسجيل رقم منشآة فور التقدم بالمستندات السابقة.

- إعادة صورة من استمارة س1 واستمارة س2، بعد تسجيلها علي الحاسب.

​سيتم التأكد من جدية النشاط من عدمه بواسطة الإدارات المختصة.

آخر موعد أمام المؤسسات للاستفادة من اعفاءات اشتراكات التأمينات

من جانبه أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الأحد المقبل 14 فبراير، آخر موعد أمام المؤسسات والشركات والأفراد للإستفادة من آخر مرحلة للاعفاءات من المبالغ الاضافية على الاشتراكات التأمينية، والتي بدأت في 15 ديسمبر 2020، مشيرا إلى أن نسبة الإعفاء بها تصل إلى 50%.