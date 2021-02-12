حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مخلص في عمله وعلى المستوى العاطفي، ولا يستطيع أن ينجز أعماله دون دقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان ويمدانك بحضور أخاذ ورغم ميلك اليوم للانعزال، تعرف كيف تؤثر فيمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.