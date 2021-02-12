رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 12-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الجمعة 12 فبراير 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل مخلص في عمله وعلى المستوى العاطفي، ولا يستطيع أن ينجز أعماله دون دقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان ويمدانك بحضور أخاذ ورغم ميلك اليوم للانعزال، تعرف كيف تؤثر فيمن تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي