جابر القرموطي عن أغانيه: أنا حالة لوحدي.. مش عمرو دياب ولا حمو بيكا

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه بعد دخوله مجال الغناء سيكون له اتجاهًا متفردًا يظهر من خلاله دون التشبه بأحد من المطربين.

وقال جابر القرموطي لـ«الوطن»، «مشاركتي في عالم الغناء لن تكون مثل عمرو دياب، أو حمو بيكا ولكن أنا عايز أعمل خط غنائي لوحدي بحالتي».

القرموطي: بحترم نقابة الموسيقيين وجاهز للانتقادات

ووفي حال اعتراض نقابة الموسيقيين على غنائه بسبب عدم التصريح له، أو توجيه انتقادات له، قال جابر القرموطي «بحترم النقابة لو رأت عندي مشكلة، وجاهز للانتقادات وسأحترمها».

ويطرح جابر القرموطي، اليوم الجمعة، أغنية جديدة تجمع مزجًا بين موسيقى «الراب» والموسيقى الشرقية، وسيقوم هو بغناء الراب فيما تقوم ميادة نصر بالغناء الشرقي، وهى المرة الأولى بالنسبة لها التي تخوض فيها مجال الغناء.

ووعد جابر القرموطي، بتقديم أغنيات أفكارها من «خارج الصندوق» وكل مايخص القضايا الجدلية التي يتم إثارتها على السوشيال ميديا منها مشاكل الأباء والأبناء، ومعاناة المرأة في الحياة، لاسيما وأن الأغنية الجديدة تتحدث عن الصعوبات التي تواجهها المرأة فوق سن الأربعين.

يتهموني بأني «لسعت واتهبلت»

وأشار إلى أنه ينتظر بشدة ردود الأفعال التي ستنطلق عبر طرح كليب الأغنية التي أنتجها «على حسابه» بشكل بسيط غير مبالغ فيه، متمنيًا أن تصل الرسالة لمختلف الفئات، متابعًا: «في كل الأحوال أقوم بالغناء بشكل مختلف وبأسلوبي وبطريقتي، حتى لو اتهموني بأني راجل لاسع أو إني اتهبلت مش مهم، طالما أناقش قضايا تهم المجتمع».

وفي شهر أغسطس الماضي طرح جابر القرموطي، أغنية تحمل اسم «بكرة هنعيش»، يساند من خلالها السيدات اللاتي يتعرضن للتحرش.

ساند المرأة بأغنية ضد التحرش

أغنية «بكرة هنعيش» قام جابر القرموطي بتلحينها وإنتاجها، كلمات مايكل سمير، وتوزيع رامي مصطفى، وبيانو آية شريف، كما شاركه مجموعة من الأطفال.

وفي شهر نوفمبر عام 2019 احترف جابر القرموطي، الغناء بطرح أولى أعماله بعنوان «مدرستي»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».