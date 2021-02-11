فتح باب التقديم لكليات جامعة الجيزة الجديدة للعام الدراسي 2021 - 2022

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة، فتح باب القبول بكلياتها، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020-2021، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

وتضم جامعة الجيزة الجديدة كليات «الطب، طب الأسنان، الصيدلة، إدارة الأعمال والاقتصاد والسياسة، وتكنولوجيا المعلومات»، ومن المرتقب إطلاق أحدث كلياتها وهي كلية الهندسة للعام الأكاديمي المقبل.

وأكدت جامعة الجيزة الجديدة، أن خطوات التقديم للالتحاق بكلياتها المختلفة، تتم من خلال عدة خطواتها، وهي، زيارة الموقع الإلكتروني www.ngu.edu.eg واستكمال استمارة التقديم الإلكترونية، ودفع مصاريف الاستمارة «1500جنيه»، من خلال الإيداع أو التحويل البنكي، وإرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL)، كما يمكن إرسال نسخ إلكترونية من المستندات عبر الاستمارة الإلكترونية، وسيتم طلب جميع النسخ الأصلية عند القبول، وأنه لعرض المستندات المطلوبة للشهادات الدراسية المختلفة، يجب زيارة الرابط التالي علي موقع الجامعة الإلكتروني https://ngu.edu.eg/ng-admissions/.

وأشارت الجامعة إلى أنه لاستكمال جميع المتطلبات المذكورة، يتم دعوة المتقدم لإجراء مقابلة شخصية، ثم يتم إرسال بيان القبول المؤقت إلى المتقدمين بمجرد استيفائهم لمتطلبات القبول والقبول الأكاديمي في وزارة التعليم العالي وجامعة الجيزة الجديدة، ويتم بعدها إرشاد المتقدمين بشأن الخطوات التالية والمواعيد النهائية لقبول وعملية دفع الرسوم الدراسية.

وتهدف جامعة الجيزة الجديدة، إلى خلق مجتمع من الباحثين والأساتذة والطلاب متعددي التخصصات لتعزيز التفوق وتشجيع الابتكار، كما تهدف الجامعة إلى خلق بيئة تعليمية مميزة مليئة بالطاقة والموهبة والتنوع الثقافي.

يذكر أن جامعة الجيزة الجديدة تعمل بالتعاون الأكاديمي مع اثنين من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهم، University College London (UCL) المصنفة العاشرة على مستوى العالم و King's College London والمصنفة الثلاثين على العالم وفقًا لتصنيف QS Ranking 2021.