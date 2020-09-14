رئيس جامعة الجيزة الجديدة: مستعدون لبدء العام الجديد ومؤهلون لـ"التعليم الهجين"

أكد الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة الجيزة الجديدة، أن الجامعة مستعدة لبدء العام الدراسى الجديد ومؤهلة لتطبيق «التعليم الهجين»، مشيراً إلى أن الجامعة التزمت بإعلان أعداد المقبولين بها وفقاً لما حددته الوزارة، وقدمت منحاً جزئية للمتفوقين بخصم يتراوح بين 10 و 25% من المصاريف.

وقال فى حوار لـ«الوطن»، إن الجامعة تتعاون أكاديمياً مع اثنتين من أفضل الجامعات على مستوى العالم لتقديم مستويات تعليمية غير مسبوقة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها تمتلك مستشفى خاصاً بها فى منطقة السيدة نفيسة، يقدم خدمات طبية للجمهور برسوم رمزية وبه عيادات عالية التجهيز للباطنة والأطفال والجراحة ومعامل أشعة مقطعية ورقمية وسونار.. وإلى نص الحوار:

ما استعداداتكم للعام الدراسى الجديد؟

- الجامعة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسى الجديد وعلى رأسها الاستعداد لتطبيق نظام التعليم الهجين بمختلف الكليات، والجامعة منذ إنشائها، وهى مؤهلة تماماً لتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى التعليم، لأنها جامعة ذكية وفريدة من نوعها، وبها العديد من التخصصات العلمية الفريدة، بالإضافة إلى أنها عازمة منذ التأسيس على التعاون مع كبرى الجامعات الدولية، وتستعد لتطبيق التعليم الهجين وفقاً لتخصصات الكليات وبالنسب التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات، كما أن علاقة الجامعة بسوق العمل على رأس أولوياتنا من خلال علاقات قوية مع رجال الصناعة والأعمال.

وما الكليات والبرامج الجديدة المقرر بدء الدراسة بها؟

- قمنا بفتح باب التقدم للقبول بمختلف كليات الجامعة للعام الدراسى القادم منذ فترة، عن طريق التسجيل الإلكترونى من مختلف الشهادات العربية والأجنبية والمعادلة للثانوية العامة المصرية، بكليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والتجارة وإدارة الأعمال، والاقتصاد والسياسة، وتكنولوجيا المعلومات، والأخيرة كلية جديدة تقدم برنامجاً تم تصميمه بهدف تزويد الطلاب بمستوى تعليم رائد يميزهم عن غيرهم، وتكون مدة الدراسة بهذا البرنامج 4 سنوات، ويغطى البرنامج فى العامين الأول والثانى الأسس التى يحتاجها جميع طلاب تكنولوجيا المعلومات بغض النظر عن التخصص الذى يختارونه، ويعزز البرنامج فى السنة الثالثة والرابعة من الدراسة التخصصات التى يرغب الطالب فى متابعتها والعمل بها.

وهنا أود أن أشير إلى أن الجامعة التزمت بإعلان الطلاب المقبولين فى الموعد الذى حددته الوزارة، لذا فإن الفرصة ما زالت متاحة للالتحاق بكليات الصيدلة وإدارة الأعمال والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.

د. أحمد سامح فريد لـ"الوطن": التزمنا بإعلان أعداد المقبولين وفقاً لما حددته الوزارة وقدمنا منحاً للمتفوقين بخصم 25% من الرسوم الدراسية

وماذا عن المنح الدراسية؟

- المنح دائماً متاحة لكل طالب متميز، ومؤخراً قمنا بالإعلان عن تقديم منح دراسية للالتحاق بكلية الصيدلة تتراوح بين 10 إلى 25% من الرسوم الدراسية حسب مستوى التفوق العلمى واللغة الإنجليزية والأنشطة المجتمعية.

وماذا عن إجراءات التقدم والالتحاق؟

- الطالب منذ بداية الالتحاق يقوم بزيارة الموقع، واستكمال استمارة التقديم الإلكترونية ودفع مصاريف الاستمارة الإلكترونية من خلال الإيداع أو التحويل البنكى، وبعد ذلك يقوم بإرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL) .

وماذا عن اختبارات القبول للالتحاق بالكليات؟

- يتم عمل عدد من الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعة للكليات المختلفة، والمتمثلة فى إجراء مقابلة شخصية، ويتم إرسال بيان القبول المؤقت إلى المتقدمين فى حال تحقيق المتقدم لمتطلبات وشروط المجلس الأعلى للجامعات الموضحة للالتحاق، ويتم بعدها إرشاد المتقدمين بشأن الخطوات التالية والمواعيد النهائية لقبول وعملية دفع الرسوم الدراسية، كما أن اللغة الإنجليزية هى اللغة الأساسية للتعليم بالجامعة ويتطلب من المتقدمين تقديم دليل على كفاءة اللغة الإنجليزية التى يجب مراعاتها للقبول، واختبارات القدرات فى اللغة الإنجليزية للقبول فى الجامعة لكل كلية هى: TOEFL IBT بحد أدنى 80 درجة، وELTS Academic بحد أدنى 6.5 درجة.

وما رؤية الجامعة المستقبلية؟

- نهدف إلى خلق مجتمع من الباحثين والأساتذة، والطلاب متعددى التخصصات لتعزيز التفوق وتشجيع الابتكار، كما نهدف إلى خلق بيئة تعليمية مميزة، مليئة بالطاقة والموهبة والتنوع الثقافى.

نتعاون أكاديمياً مع أفضل الجامعات على مستوى العالم لتقديم مستويات تعليمية غير مسبوقة

وماذا عن التوأمة مع الجامعات الدولية؟

- الجامعة تتعاون أكاديمياً مع اثنتين من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهما University College London UCL المصنفة الثامنة على العالم وKing›s College London والمصنفة الثالثة والثلاثين على العالم، وفقاً لتصنيف QS Ranking 2020، من أجل تقديم مستويات تعليمية جامعية غير مسبوقة فى مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى مجالات الطب وطب الأسنان والصيدلة وإدارة الإعمال والاقتصاد والسياسة وتكنولوجيا المعلومات.

كيف يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؟

- هناك عدد من المعايير وضعها مجلس أمناء الجامعة لاختيار أعضاء هيئة التدريس، والمتمثلة فى إتقان اللغة الإنجليزية، والتعامل الجيد مع تكنولوجيا الحاسب الآلى والتمكن العلمى.

وماذا عن برامج الذكاء الاصطناعى بالجامعة؟

- دشنت الجامعة كلية تكنولوجيا المعلومات الجديدة، التى تقدم برنامجاً تم تصميمه بهدف تزويد الطلاب بمستوى تعليم رائد يميزهم عن غيرهم، وتدرس الجامعة علوم المستقبل التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتقدمة، ونعمل على تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية للبرامج والجوانب العملية من خلال المحاضرات والبرامج التعليمية والدراسة المعملية التى سيتم تقديمها للطلاب من خلال، التدريب والتأهيل للصناعات الرقمية.

وماذا عن مستشفى الجامعة الجديد؟

- تم ضم مستشفى جامعة الجيزة الجديد المجتمعى فى منطقة السيدة نفيسة للمنظومة التعليمية بالجامعة، إيماناً بأن اكتساب المعرفة الطبية والتنفيذ العملى هو الجانب الأكثر أهمية فى التدريب الطبى، ما يجعل الطلاب متميزين فى المجال الطبى العالمى، ويتم تدريب طلاب الكليات الطبية على أعلى مستوى فى مستشفى الجامعة لخدمة المجتمع بالإضافة لمستشفيات جامعة القاهرة وعين شمس ووزارة الصحة.

مستشفى الجامعة

يوجد بالمستشفى غرفتان للعمليات مجهزتان بأحدث أجهزة التخدير وأجهزة مراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى، وعيادة أسنان مجهزة على أعلى مستوى بـ 14 كرسى أسنان وتصوير شعاعى بانورامى، وغرفة إنعاش مجهزة للمرضى، ووحدة عناية مركزة مجهزة بأفضل أجهزة العناية المركزة، وغرف اجتماعات الطلاب والتدريس.