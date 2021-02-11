تنفيذا لتوجيهات السيسي.. «رد الجميل» مبادرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا

"رد الجميل"، هكذا كان عنوان مبادرة لإحدى المبادرات أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، في شهر إبريل الماضي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للإعلام في المرحلة الأولى منها ثم تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير ثم تم إطلاق المرحلة الثالثة من قبل مؤسسة حياة كريمة.

وتنفذ تلك المبادرة في إطار توجيهات الرئيس السيسي في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية.

المرحلة الثالثة من مبادرة رد الجميل

وتم توزيع 53 ألف صندوق حماية اجتماعية في عدة محافظات ضمن المبادرة، في المرحلة الثالثة التي أعلنت عنها مؤسسة "حياة كريمة".

وشهدت المرحلة الثالثة تم توزيع 14500 صندوق حماية اجتماعية في محافظة أسيوط وتم تقسيمهم على المراكز الآتية "ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط والفتح – أبو تيج – البداري –ساحل سليم – مركز صدفا ".

كما واصلت جهدعا في محافظة المنيا، فقد تم توزيع 8 ألاف صندوق حماية اجتماعية وتم تقسيمهم على المراكز الآتية "العدوة – مغاغة – بني مزار – مطاي- سمالوط – المنيا- أبو قرقاص – ملوي – دير مواس"

وفي محافظة الأسكندرية، تم تخصيص 9 ألاف صندوق حماية للأسر الأكثر احتياجا، أما في محافظة الدقهلية انطلقت المبادرة في الثالث من يناير حيث تم تخصيص 7 آلاف صندوق للأسر الأكثر احتياجا.

كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق مبادرة رد الجميل من خلال 3 مراحل في عدد من محافظات الجمهورية، حيث تم تخصيص 5 آلاف صندوق حماية اجتماعية في محافظة كفر الشيخ وذلك بالتنسيق مع نائب المحافظ عمرو البشبيشي.

كما تم التنسيق مع نائب محافظ الفيوم وتم تخصيص 4 آلاف صندوق لمحافظة الفيوم.

وتستكمل المؤسسة تنفيذ المبادرة بتخصيص 3 آلاف صندوق في محافظة السويس وفيما يخص البحر الأحمر فقد تم تخصيص 2500 صندوق من صناديق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

وتأتي هذه المرحلة من مبادرة "رد الجميل" وذلك بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وذلك برعاية مؤسسة حياة كريمة في مختلف محافظات الجمهورية.